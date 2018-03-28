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Источник сообщил о нападении на офис «Бинбанка» в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Источник сообщил о нападении на офис «Бинбанка» в Москве 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК В КАМУФЛЯЖНОЙ ФОРМЕ И С ОРУЖИЕМ НАПАЛИ НА ОФИС "БИНБАНКА" В МОСКВЕ И ПОХИТИЛИ КРУПНУЮ СУММУ, ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «ПЕРЕХВАТ» — ИСТОЧНИК
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