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Бывший мэр Феодосии получил восемь лет колонии за взяточничество
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Бывший мэр Феодосии получил восемь лет колонии за взяточничество 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Бывший глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков признан судом виновным в вымогательстве и получении взятки, он приговорен к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 42 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СК по республике Крым.
Суд установил, что 6 ноября 2015 года индивидуальный предприниматель обратился к главе администрации города Феодосии с просьбой о продлении договора аренды земельного участка площадью два гектара. Щепетков и его заместитель Макар Макаров потребовали от него передать им взятку в размере 300 тысяч долларов США для положительного решения данного вопроса. 21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тысяч долларов США для последующей передачи им.
"Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Щепеткову наказание в виде 8 лет лишения свободы, со штрафом в размере 42 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", — сообщили в СК региона.
В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Щепеткова к совершению еще двух преступлений в 2015 году: требование взяток в размере 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно от предпринимателей. Установлено, что именно при этом условии Щепетков был готов разрешить предпринимателям вести коммерческую деятельность в Феодосии.
Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам сотрудников полиции и УФСБ России по республике Крым и Севастополю, отметили в СК региона.
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