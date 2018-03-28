Жительница Ингушетии взяла кредит на 25 млн рублей по поддельным документам

В Мошенничестве в особо крупном размере подозревают жительницу Сунженского района. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе Су СКР по республике.

Следователи выяснили, что в 2011 году 41-летняя жительница республики по поддельным документам взяла в банке 25 млн рублей в кредит. Предпринимательница должна была вернуть деньги в течение года, при этом выплатить процент ставкой 10% годовых.

Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается.