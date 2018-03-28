Ещё
Жительница Ингушетии взяла кредит на 25 млн рублей по поддельным документам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Жительница Ингушетии взяла кредит на 25 млн рублей по поддельным документам 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Мошенничестве в особо крупном размере подозревают жительницу Сунженского района. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе Су СКР по республике.
Следователи выяснили, что в 2011 году 41-летняя жительница республики по поддельным документам взяла в банке 25 млн рублей в кредит. Предпринимательница должна была вернуть деньги в течение года, при этом выплатить процент ставкой 10% годовых.
Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается.
АиФ Ставрополье: последние новости
Житель Ставропольского края ограбил аптеку, в которой работала его мать Первый замминистра экономразвития Ставрополья пойдет под суд Ставропольские подростки пойдут под суд за похищение тюльпанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке321
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово90
Новый арест по следам трагедии в Кемерово54
Мавроди не нашлось места на кладбище23
Захарова плачет третий день136
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество Шоу-бизнес
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение