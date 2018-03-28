Условный срок вместо 10 лет: в Челябинске осудили экс-министра, обвинявшегося во взятке

Тракторозаводский суд вынес приговор бывшему министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву и предпринимательнице Ирине Кем, которых обвиняли в получении и даче взятке, а также растрате бюджетных средств. Вместо 10 лет, как просил гособвинитель, подсудимым назначили условные сроки и штрафы. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков.

Бехтерева обвиняли в получении взяток и растрате (ч. 6 ст. 290; ч. 4 ст. 160 УК РФ), Кем — в даче взяток и пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 291; ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Но суд статьи о получении и даче взятки исключил как излишне вменённые.

— Следствием и судом установлено, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве Кем допустил растрату из бюджета более 38 миллионов рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости, — уточнил Владимир Шишиков. — В рамках уголовного дела были допрошены 115 свидетелей, назначено и проведено 12 экспертиз: товароведческих, бухгалтерских, почерковедческих и других.

Бехтерева приговорили к шести годам условно, а его пособницу Ирину Кем — к пяти годам условно. Оба подсудимых получили штрафы, экс-чиновник — 900 тысяч, предпринимательница — 800.

Дело Олега Бехтерева и Ирины Кем поступило в суд ещё в марте 2016 года. Его рассмотрение несколько раз приостанавливали. В последний раз — из-за болезни Бехтерева.

Сторона обвинения доказывала в суде, что Олег Бехтерев, с декабря 2013 по февраль 2014 года занимавший должности заместителя министра, и.о. министра социальных отношений, заключил с фирмами, подконтрольными Ирине Кем, госконтракты на поставку средств реабилитации по завышенным ценам. Таким образом глава Минсоца растратил более 36,6 миллиона рублей, выделенных из бюджета на обеспечение инвалидов. После этого, по версии следствия, предпринимательница передала чиновнику в качестве отката за контракты часть похищенных денег — пять миллионов рублей.

В последнем слове Бехтерев и Кем просили судью строго их не наказывать. Бехтерев говорил, что совершил преступление, заботясь о работе. Так как якобы если бы он не использовал выделенные средства, то их бы пришлось вернуть и на следующий год получить меньшее финансирование. Ирина Кем говорила, что она нечаянно оступилась.

Обвиняемые попросили суд частично оправдать их. Причём если Кем признала факт взятки, но отрицала растрату, говоря, что не была должностным лицом, то Бехтерев, наоборот, согласился, что растратил бюджетные деньги, но попросил оправдать его по факту получения взятки.