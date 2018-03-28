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В Подмосковье задержан подозреваемый в незаконной вырубке берез
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В Подмосковье задержан подозреваемый в незаконной вырубке берез 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение от представителя Подольского лесничества о том, что неизвестный совершил незаконную вырубку деревьев породы береза в количестве 35 деревьев из лесного массива около д. Лучинское г.о. Подольск. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 45-летний сотрудник лесничества. По данному факту Следственным Управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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