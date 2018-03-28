В Воронежской области наркодилер приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима

Рамонский районный суд приговорил 35-летнего жителя Воронежской области к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, п.п. «а», «б» частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ; частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что 35-летний безработный житель Воронежа с осени 2016 по лето 2017 года занимался преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он распространял на территории Воронежа синтетический наркотик бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок. Общий вес реализованного наркотика составил более 980 грамм. За свою незаконную деятельность он получил доход в виде цифровой валюты «биткоин».

Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на Российские рубли и переводу их на лицевые счета банковского учреждения, принадлежащие себе и своим знакомым.

Таким образом, житель города Воронежа получил почти миллион рублей.

Деятельность наркодилера была задокументирована и пресечена сотрудниками полиции.