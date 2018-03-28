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СК возбудил в Коломне два дела об экстремизме после публикаций видео в соцсетях
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СК возбудил в Коломне два дела об экстремизме после публикаций видео в соцсетях 

Агентство «Москва» 1 час назад
Два уголовных дела об экстремизме возбуждено в Коломне, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.
«Следственным отделом по Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В первом случае в ходе предварительного следствия установлено, что 22-летний местный житель с июня по октябрь 2014 г., используя сотовый телефон и ноутбук, разместил на своей странице в одной из соцсетей изображение и видеоматериалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды по отношению к лицам неславянской национальности, а также к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации», — пояснила О. Врадий.
Второе уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего гражданина Таджикистана. По версии следствия, мужчина с июля 2014 г. по март 2016 г. при помощи ноутбука и компьютера разместил в соцсети видеозаписи, направленные на возбуждение ненависти по религиозному признаку.
В отношении обоих подозреваемых в ближайшее время суд изберет меру пресечения, добавила представитель СК.
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