Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило

Указанные лица обвиняются в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования. В суд дело пока не передано.

Напомним, уголовное дело изначально — в мае 2016 г. — было возбуждено региональным СУ СК в отношении Сергея Шатило , Алексея Санкеева и Альберта Навасардяна. Шатило и Санкееву вменялся коммерческий подкуп (п. «а», ч. 2, ст. 204 УК РФ), а Навасардяну — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ).

Фабула дела не раскрывается следствием. Однако ее обнародовало УФАС России по Самарской области , признав региональное министерство здравоохранения, СМТ, ООО «Центр эффективной хирургии», ООО «Медсимвол», ООО «ДжиИ Хэлскеа» и областную клиническую больницу им. Середавина виновными в нарушениях закона о защите конкуренции. По информации антимонопольной службе, в мае 2016 г. эти организации вступили в сговор при проведении открытого аукциона на обслуживание медицинского оборудования на сумму более 4 млрд руб., победу в котором одержало ООО «Современные медицинские технологии».

После вынесения решения антимонопольной службы в отношении Сергея Шатило было возбуждено еще одно уголовное дело — по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), которое впоследствии было объединено в одно производство с первым делом.

Количество фигурантов в деле после этого выросло до семи человек. Так, помимо уже названных лиц, обвиняемыми по нему проходят, по данным источников Волга Ньюс в правоохранительных структурах, руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой областного министерства здравоохранения Максим Колобов, начальник отдела по медицинской технике СОКБ им. Середавина Елена Грищенко и два должностных лица «ДжиИ Хэлскеа» Наталья Середавина и Елена Львова

Как сообщил адвокат Сергея Шатило Александр Паулов , обвинительное заключение он получил уже 26 марта.

"Никто из обвиняемых не признает вину по этому делу. Дело должны были вернуть на доследование, поскольку мы выявили ряд существенных нарушений", — сообщил Александр Паулов. Сергей Шатило, по его словам, находится под подпиской о невыезде.