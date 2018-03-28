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Грабеж магазина раскрыт по горячим следам в Петрозаводске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Грабеж магазина раскрыт по горячим следам в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина схватил флакон туалетной воды и убежал, не оплатив товар.
26 марта в одном из магазинов, расположенных в районе Октябрьского проспекта, произошел грабеж, сообщает МВД по РК.
По информации стражей порядка, в торговый зал зашел мужчина, который схватил флакон туалетной воды и убежал, не оплатив товар. Ущерб составил порядка 4 000 рублей.
Наряд патрульно-постовой службы полиции при помощи записей камер наружного видеонаблюдения установил приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся. Вскоре полицейские по подозрению в грабеже задержали 35-летнего жителя Петрозаводска,
— говорится в сообщение ведомства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По материалам: ptzgovorit.ru
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