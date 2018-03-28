Грабеж магазина раскрыт по горячим следам в Петрозаводске

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина схватил флакон туалетной воды и убежал, не оплатив товар.

26 марта в одном из магазинов, расположенных в районе Октябрьского проспекта, произошел грабеж, сообщает МВД по РК.

По информации стражей порядка, в торговый зал зашел мужчина, который схватил флакон туалетной воды и убежал, не оплатив товар. Ущерб составил порядка 4 000 рублей.

Наряд патрульно-постовой службы полиции при помощи записей камер наружного видеонаблюдения установил приметы подозреваемого и направление, в котором он скрылся. Вскоре полицейские по подозрению в грабеже задержали 35-летнего жителя Петрозаводска

— говорится в сообщение ведомства.