Дело о мошенничестве более чем на 7 млн рублей рассмотрит суд в Азове

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , перед судом предстанет глава одной из компаний региона. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установлено следствием, обвиняемый заключил муниципальный контракт на сумму более 10,5 млн рублей на ремонт дороги в Азове

Впоследствии главой компании был заключен договор подряда с индивидуальным предпринимателем о выполнении работ по ремонту дороги за 7,7 млн рублей.

Получив по муниципальному контракту 10,5 млн рублей, обвиняемый перечислил предпринимателю 3 млн рублей из этой суммы, а оставшуюся ее часть перевел на расчетный счет подставной фирмы.

В итоге ремонт дороги был выполнен некачественно и не в полном объеме.