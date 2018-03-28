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Дело о мошенничестве более чем на 7 млн рублей рассмотрит суд в Азове
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Дело о мошенничестве более чем на 7 млн рублей рассмотрит суд в Азове 

АиФ Ростов 42 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанет глава одной из компаний региона. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как установлено следствием, обвиняемый заключил муниципальный контракт на сумму более 10,5 млн рублей на ремонт дороги в Азове.
Впоследствии главой компании был заключен договор подряда с индивидуальным предпринимателем о выполнении работ по ремонту дороги за 7,7 млн рублей.
Получив по муниципальному контракту 10,5 млн рублей, обвиняемый перечислил предпринимателю 3 млн рублей из этой суммы, а оставшуюся ее часть перевел на расчетный счет подставной фирмы.
В итоге ремонт дороги был выполнен некачественно и не в полном объеме.
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