Суд в Татарстане арестовал имущество компании по делу Татфондбанка на сумму 9,9 млрд руб. 

КАЗАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани частично удовлетворил ходатайство следователей об аресте имущества некоммерческой организации «Госжилфонд» на сумму 9,9 млрд рублей по делу о махинациях в Татфондбанке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил ходатайство руководителя следственной группы
удовлетворить частично, разрешить наложение ареста на имущество НО «Государственный жилищный фонд
на срок предварительного расследования до 16 мая 2018 года», — зачитал постановление судья.