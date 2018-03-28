4 года и 8 месяцев за убийство 95-летней бабушки

Фото с ресурса 74.vc В Коврове завершился суд над 51-летним мужчиной и 30-летней матерью-одиночкой, которые организовали убийство пенсионерки.

Преступница проживала рядом с потерпевшей. Женщина знала ее с детства и просила помогать в уборке. Давала немного денег, зная, что у той есть пара малолетних детей.

Осенью 2015 года мать стала проживать с мужчиной, который недавно вышел из тюрьмы. Оба злоупотребляли алкоголем.

Решив разжиться деньгами, сожитель предложил украсть ключи и ограбить пенсионерку.

7 марта 2017 года замышлявшие неладное познакомились еще с одним человеком и обещали ему денег. Тем же вечером мужчины проникли в квартиру, женщина, увидев преступников, начал кричать. Тогда один из них нанес 40 ударов табуреткой в область головы и конечностей, а затем пострадавшую связали скотчем и тряпками.

Женщину обнаружили 9 марта родственники, заподозрив неладное, никто не отвечал на звонки.

95-летняя пенсионерка около 30 лет трудилась токарем на заводе им. Дегтярева , отличалась скромностью и порядочностью, несмотря на преклонный возраст, сохраняла жизнерадостность и доброту.

Приговором Ковровского городского суда сожителю назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима , женщина осуждена к двум годам лишения свободы условно. Суд обязал возместить представителям потерпевшей материальный и моральный вред.

Пособник парочки не дождался суда — он умер от онкологии.