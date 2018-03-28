Ещё
4 года и 8 месяцев за убийство 95-летней бабушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

4 года и 8 месяцев за убийство 95-летней бабушки 

ТВ-МИГ 44 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 74.vc  В Коврове завершился суд над 51-летним мужчиной и 30-летней матерью-одиночкой, которые организовали убийство пенсионерки.
Преступница проживала рядом с потерпевшей. Женщина знала ее с детства и просила помогать в уборке. Давала немного денег, зная, что у той есть пара малолетних детей.
Осенью 2015 года мать стала проживать с мужчиной, который недавно вышел из тюрьмы. Оба злоупотребляли алкоголем.
Решив разжиться деньгами, сожитель предложил украсть ключи и ограбить пенсионерку.
7 марта 2017 года замышлявшие неладное познакомились еще с одним человеком и обещали ему денег. Тем же вечером мужчины проникли в квартиру, женщина, увидев преступников, начал кричать. Тогда один из них нанес 40 ударов табуреткой в область головы и конечностей, а затем пострадавшую связали скотчем и тряпками.
Женщину обнаружили 9 марта родственники, заподозрив неладное, никто не отвечал на звонки.
95-летняя пенсионерка около 30 лет трудилась токарем на заводе им. Дегтярева, отличалась скромностью и порядочностью, несмотря на преклонный возраст, сохраняла жизнерадостность и доброту.
Приговором Ковровского городского суда сожителю назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, женщина осуждена к двум годам лишения свободы условно. Суд обязал возместить представителям потерпевшей материальный и моральный вред.
Пособник парочки не дождался суда — он умер от онкологии.
ТВ-МИГ: последние новости
Убийство раскрыть легче, чем мошенничество? Воровала и не могла остановиться Депутату дали условный срок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке321
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово103
Новый арест по следам трагедии в Кемерово52
Великобритания придумала наказание для России60
Захарова плачет третий день137
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение