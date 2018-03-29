В Лабытнанги муж задушил жену и разыграл драму перед медиками

Следствие и суд установили, что преступление произошло в ноябре 2016 года. Ночью мужчина поссорился с женой и задушил её. Затем осужденный пошел к соседям с просьбой вызвать службу скорой помощи. Он рассказал, что его супруга вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Когда приехали медицинские работники, мужчина, делавший самостоятельно непрямой массаж сердца потерпевшей, стал требовать от них реанимационных мероприятий, несмотря на то, что ими была зафиксирована смерть женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она скончалась за несколько минут до приезда врачей от механической асфиксии.

Вину в совершенном преступлении осужденный не признал, но показания свидетелей и результаты судебно-криминалистических экспертиз позволили доказать его вину.