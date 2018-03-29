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В Лабытнанги муж задушил жену и разыграл драму перед медиками
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Лабытнанги муж задушил жену и разыграл драму перед медиками 

ИА Север-Пресс 51 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Суд апелляционной инстанции не удовлетворил жалобу жителя Лабытнанги, которого городским судом ранее осудили за убийство супруги. Несмотря на попытки смягчить приговор, мужчина проведет в тюрьме 9 лет. Наказание будет отбывать в колонии строгого режима, — сообщает следственное управление следственного комитета РФ по ЯНАО.
Следствие и суд установили, что преступление произошло в ноябре 2016 года. Ночью мужчина поссорился с женой и задушил её. Затем осужденный пошел к соседям с просьбой вызвать службу скорой помощи. Он рассказал, что его супруга вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Когда приехали медицинские работники, мужчина, делавший самостоятельно непрямой массаж сердца потерпевшей, стал требовать от них реанимационных мероприятий, несмотря на то, что ими была зафиксирована смерть женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она скончалась за несколько минут до приезда врачей от механической асфиксии.
Вину в совершенном преступлении осужденный не признал, но показания свидетелей и результаты судебно-криминалистических экспертиз позволили доказать его вину.
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