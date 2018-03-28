Суд в Волгоградской области вынес приговор сотрудницам почты, присвоившим 7 млн рублей

ВОЛГОГРАД , 28 марта. / ТАСС /. Суд в Волгоградской области приговорил к реальным срокам лишения свободы двух сотрудниц почты, присвоивших более 7 млн рублей. Об этом сообщила в среду старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"56-летняя бывшая начальница главной кассы Николаевского почтамта Галина Щетина и 54-летняя кассир Назым Бажурова признаны Николаевским судом виновными в присвоении вверенных им денежных средств в особо крупном и крупном размерах. Суд приговорил Щетину к двум с половиной годам лишения свободы, Бажурову — к полутора годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Осужденные взяты под стражу в зале суда", — приводятся слова Чередининой в сообщении прокуратуры

Суд установил, что с апреля по август 2017 года Щетина присвоила порядка 5,5 млн рублей, находившихся на хранении в кассе. По аналогичной схеме более 1,5 млн рублей присвоила ее подчиненная Бажурова. Хищение удалось выявить во время ревизии. Сотрудницы почты признали вину в присвоении денег и частично возместили ущерб.