В Сормове задержали мужчину с наркотиком

Нижегородские полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Злоумышленник был задержан в Сормовском районе. Полицейские изъяли у него подозрительное вещество светлого цвета. Как показали результаты экспертизы, оно является наркотиком. Общая масса запрещенного вещества, обнаруженного у мужчины, составила 1,45 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, экс-сотрудника нижегородской колонии осудили за попытку передать наркотики одному из осужденных.