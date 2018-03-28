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В Сормове задержали мужчину с наркотиком
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сормове задержали мужчину с наркотиком 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Нижегородские полицейские задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Злоумышленник был задержан в Сормовском районе. Полицейские изъяли у него подозрительное вещество светлого цвета. Как показали результаты экспертизы, оно является наркотиком. Общая масса запрещенного вещества, обнаруженного у мужчины, составила 1,45 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Напомним, экс-сотрудника нижегородской колонии осудили за попытку передать наркотики одному из осужденных.
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