В Ярославле полиция разыскивает мужчину, который с ножом ограбил магазин 

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел во вторник, 27 марта. Мужчина зашел в магазин по продаже алкогольных напитков. Он достал нож и начал угрожать продавцу. Та отдала ему все деньги из кассы — 7 тысяч рублей. После мужчина скрылся.
Приметы подозреваемого: рост около 165 сантиметров, плотного телосложения. Мужчина был одет в черные штаны, кожаную куртку, на лицо он натянул темную маску.
Если вы располагаете информацией, которая может помочь в раскрытии данного преступления, обращайтесь по телефону «02» или по телефону доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50, полиция гарантирует конфиденциальность.