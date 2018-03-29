В Ярославле полиция разыскивает мужчину, который с ножом ограбил магазин

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел во вторник, 27 марта. Мужчина зашел в магазин по продаже алкогольных напитков. Он достал нож и начал угрожать продавцу. Та отдала ему все деньги из кассы — 7 тысяч рублей. После мужчина скрылся.

Приметы подозреваемого: рост около 165 сантиметров, плотного телосложения. Мужчина был одет в черные штаны, кожаную куртку, на лицо он натянул темную маску.