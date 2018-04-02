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В Ярославле мужчина, угрожая пистолетом, похитил у 22-летней девушки сумку
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В Ярославле мужчина, угрожая пистолетом, похитил у 22-летней девушки сумку 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Инцидент произошел в середине марта. Девушка обратилась за помощью в полицию и рассказала, что на нее напал неизвестный во дворе одного из домов на улице Институтской. Мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет. В результате девушка отдала ему сумку с личными вещами. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, похожее преступление произошло накануне в Костроме. Мужчина украл у 35-летней женщины золотое кольцо и телефон. После подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний безработный. Ранее мужчина был судим. Он во всем признался.
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