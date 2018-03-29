Ещё
Ветеринар замучил до смерти 170 собак в Новочеркасске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ветеринар замучил до смерти 170 собак в Новочеркасске 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Следователи возбудили уголовное дело против ветеринара из Новочеркасска, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Утверждается, что он убил 173 собаки. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что ветеринар, работавший в организации по содержанию безнадзорных животных, вводил собакам препарат, относящийся к микрорелаксантам периферического действия. Использовать их для усыпления запрещено на территории региона, так как средство причиняет сильную боль.
Дело возбудили по части 2 статьи 245 УК («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных»).
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева423
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ103
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине610
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»2
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»92
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение