Ещё
Уголовное дело завели по факту мучительной гибели 173 собак в Новочеркасске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Уголовное дело завели по факту мучительной гибели 173 собак в Новочеркасске 

АиФ Ростов 42 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело по п. д. ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее их гибель) завели на ветспециалиста местной организации по содержанию безнадзорных животных.
Как установлено в ходе прокурорской проверки, подозреваемый, участвовавший в выполнении муниципального контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных, вводил собакам препарат, относящийся к курареподобным средствам, использование которых в целях медикаментозной эвтаназии запрещено в Ростовской области.
Применение препарата повлекло мучительную гибель животных.
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
АиФ Ростов: последние новости
Информацию о развратных действиях в отношении детей проверяют в Ростове Работника ростовской автомойки задержали за угон иномарки и ДТП с ней Мошенничество в отношении пенсионера раскрыли в Ростовской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге загорелся многоэтажный дом73
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке80
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово284
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение