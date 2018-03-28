Уголовное дело завели по факту мучительной гибели 173 собак в Новочеркасске

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , дело по п. д. ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее их гибель) завели на ветспециалиста местной организации по содержанию безнадзорных животных.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, подозреваемый, участвовавший в выполнении муниципального контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных, вводил собакам препарат, относящийся к курареподобным средствам, использование которых в целях медикаментозной эвтаназии запрещено в Ростовской области.

Применение препарата повлекло мучительную гибель животных.