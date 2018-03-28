Сотрудники МВД России в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже собаки редкой породы 

«Полицейскими УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в краже из питомника собаки породы русский вольфхунд.
Ранее в полицию обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила о том, что из питомника, расположенного в СНТ Левашово, похищена принадлежащая ей собака редкой породы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в частном доме в поселке Парголово. Похищенное животное найдено и возвращено владелице. В отношении 38-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.