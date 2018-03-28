Тимирязевская межрайонная прокуратура пресекла безлицензионную торговлю алкоголем по двум адресам

Тимирязевской межрайонной прокуратурой проведены проверки предприятий торговли на предмет нелегальной продажи спиртного. В двух магазинах, расположенных на подведомственной прокуратуре территории, не оказалось разрешительных документов на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, также обнаружить не удалось.

— По результатам проверки изъято 244 единицы алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте, — пояснил источник в прокуратуре.

Межрайонный прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административных правонарушениях. Заявления направлены в арбитражный суд. (мю)