В Чувашии полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, совершенную при помощи вредоносной программы 

Осенью 2016 года на телефон 50-летнего жителя села Комсомольское пришло сообщение с незнакомого номера, которое, как выяснилось позже, было заражено вредоносной программой. Сельчанин лишился более 8000 рублей. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника.
Им оказался 27-летний житель Сахалинской области, который в своем регионе привлекается к уголовной ответственности за использование и распространение вредоносных компьютерных программ. До суда подозреваемый будет находиться под стражей в Следственном изоляторе. Точное количество пострадавших устанавливается.
По факту кражи денег у потерпевшего из Чувашии возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.