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В Чувашии полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, совершенную при помощи вредоносной программы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Чувашии полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, совершенную при помощи вредоносной программы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 49 минут назад
Осенью 2016 года на телефон 50-летнего жителя села Комсомольское пришло сообщение с незнакомого номера, которое, как выяснилось позже, было заражено вредоносной программой. Сельчанин лишился более 8000 рублей. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили личность злоумышленника.
Им оказался 27-летний житель Сахалинской области, который в своем регионе привлекается к уголовной ответственности за использование и распространение вредоносных компьютерных программ. До суда подозреваемый будет находиться под стражей в Следственном изоляторе. Точное количество пострадавших устанавливается.
По факту кражи денег у потерпевшего из Чувашии возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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