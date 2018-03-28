Суд арестовал технического директора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Следствие ему предъявило обвинения по статьям 109, 219 и 238 уголовного кодекса: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Суд постановил: избрать в отношении Соболева Георгия Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Сам Соболев сказал, что ему трудно оценить степень своей вины, добавив, что следователи должны разобраться в ситуации. По его словам, с 3 по 19 марта он был в отпуске.

Следственном комитете России (СКР) сообщали, что фигурантами возбужденного после пожара уголовного дела стали пять человек, им уже предъявлено обвинение.

Ранее сегодня тот же суд арестовал управляющую торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок сроком на два месяца — до 25 мая, а также охранника ТЦ Сергея Антюшина