Мосгорсуд повторно смягчил приговор до 3,5 лет националисту А. Поткину по делу об экстремизме

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.

«Апелляционная коллегия определила: приговор Мещанского суда Москвы изменить. Путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить А. Поткину наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права участвовать в деятельности общественных организаций на шесть лет и ограничением свободы сроком на два года. Считать А. Поткина осужденным по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ», — говорится в решении коллегии.

В настоящий момент А. Поткин этапирован из колонии и находится в одном из столичных СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 17 апреля 2018 г. Он ждет суда по обвинениям в легализации имущества казахстанского «БТА-Банка».

В августе 2016 г. Мещанский суд столицы приговорил А. Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в легализации имущества «БТА-Банка», полученного незаконным путем, а также в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества.

Позже Мосгорсуд снял обвинения с А. Поткина в легализации имущества кредитной организации, отправив дело в данной части в прокуратуру ЦАО Москвы. В итоге суд сократил А. Поткину срок до 3,5 лет. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в президиуме Мосгорсуда, который 17 января 2018 г. вернул жалобу в апелляционную инстанцию на пересмотр.

По словам адвоката националиста Игоря Поповских, А. Поткин успел ознакомиться с двумя томами уголовного дела о легализации средств. Защитник отметил, что фабула дела осталась той же, что до возвращения на доследование, но изменилась сумма ущерба — с 4,9 млрд руб. до 300 млн руб.