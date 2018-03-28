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Мосгорсуд повторно смягчил приговор до 3,5 лет националисту А. Поткину по делу об экстремизме
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Мосгорсуд повторно смягчил приговор до 3,5 лет националисту А. Поткину по делу об экстремизме 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.
«Апелляционная коллегия определила: приговор Мещанского суда Москвы изменить. Путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить А. Поткину наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права участвовать в деятельности общественных организаций на шесть лет и ограничением свободы сроком на два года. Считать А. Поткина осужденным по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ», — говорится в решении коллегии.
В настоящий момент А. Поткин этапирован из колонии и находится в одном из столичных СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 17 апреля 2018 г. Он ждет суда по обвинениям в легализации имущества казахстанского «БТА-Банка».
В августе 2016 г. Мещанский суд столицы приговорил А. Поткина к 7,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в легализации имущества «БТА-Банка», полученного незаконным путем, а также в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества.
Позже Мосгорсуд снял обвинения с А. Поткина в легализации имущества кредитной организации, отправив дело в данной части в прокуратуру ЦАО Москвы. В итоге суд сократил А. Поткину срок до 3,5 лет. Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в президиуме Мосгорсуда, который 17 января 2018 г. вернул жалобу в апелляционную инстанцию на пересмотр.
По словам адвоката националиста Игоря Поповских, А. Поткин успел ознакомиться с двумя томами уголовного дела о легализации средств. Защитник отметил, что фабула дела осталась той же, что до возвращения на доследование, но изменилась сумма ущерба — с 4,9 млрд руб. до 300 млн руб.
В декабре 2016 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить националисту компенсацию в размере 2,5 тыс. евро за незаконное содержание под стражей.
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