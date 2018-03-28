Заместителя главврача детской больницы Твери оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Заместителя главного врача Тверской детской областной больницы оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность, которая привела к пожару, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. В феврале 2017 году сгорело 1,2 тыс. кв. м лечебного учреждения.

"Центральный районный суд города Твери назначил обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа — 30 тыс. В отношении заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Детской областной клинической больницы было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», — сказали там.

В ходе следствия установили, что непосредственной причиной пожара явилось загорание мусора из-за непотушенной сигареты в кабинете заведующего отделением анестезиологии-реанимации.

Как ранее сообщал ТАСС, пожар в детской областной клинической больнице в Твери произошел ночью 27 февраля 2017 года. Его общая площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали 131 человека, среди них 101 ребенок, 18 родителей и 12 медиков. По данным Следственного комитета, ущерб превышает 7,5 млн рублей.