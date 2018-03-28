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Заместителя главврача детской больницы Твери оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность
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Заместителя главврача детской больницы Твери оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Заместителя главного врача Тверской детской областной больницы оштрафовали на 30 тыс. рублей за халатность, которая привела к пожару, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. В феврале 2017 году сгорело 1,2 тыс. кв. м лечебного учреждения.
"Центральный районный суд города Твери назначил обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа — 30 тыс. В отношении заместителя главного врача по хозяйственным вопросам Детской областной клинической больницы было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», — сказали там.
В ходе следствия установили, что непосредственной причиной пожара явилось загорание мусора из-за непотушенной сигареты в кабинете заведующего отделением анестезиологии-реанимации.
Как ранее сообщал ТАСС, пожар в детской областной клинической больнице в Твери произошел ночью 27 февраля 2017 года. Его общая площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали 131 человека, среди них 101 ребенок, 18 родителей и 12 медиков. По данным Следственного комитета, ущерб превышает 7,5 млн рублей.
После пожара губернатор региона Игорь Руденя принял решение о строительстве новой детской областной больницы. На возведение лечебного учреждения направят 4,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Строительство планируют закончить в 2020 году.
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