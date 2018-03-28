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Тело убитого мужчины нашли на свалке в Кичменгском Городке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тело убитого мужчины нашли на свалке в Кичменгском Городке 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
22-летний житель Кичм-Городка обвиняется в убийстве. В настоящее время следователями предъявлено обвинение по соответствующему уголовному делу.
Как удалось выяснить следователям, летом прошлого года по дороге к одному из поселков района обвиняемый поссорился с 42-летним знакомым. Перепалка закончилась дракой, в результате которой старший мужчина скончался на месте. Испугавшись ответственности, молодой человек спрятал труп на свалке отходов лесопиления
Расследование продолжалось несколько месяцев. Как сообщает региональный Следственный комитет, погибший ранее был неоднократно судим и в момент трагедии обвинялся в нарушении закона. Когда он пропал из поля зрения правоохранителей, его объявили в розыск. Оперативники в ходе следствия нашли останки его тела и собрали необходимые доказательства по факту убийства
Подозреваемого задержали и предъявили обвинение по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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