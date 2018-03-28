В бюджет Ульяновской области поступило около 1,3 миллиарда

1,1 млрд рублей из данных средств были направлены в областные учреждения, 183,9 млн рублей — на оказанию финансовой помощи бюджетам муниципальных образований.

Министр финансов региона Екатерина Буцкая рассказала, что из средств, выделенным организациям региона, на выплату зарплат направят 119,3 млн рублей, оплату работ по содержанию имущества — 27,5 млн рублей, оплату прочих работ и услуг — 25,4 млн рублей, безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям — 174,3 млн рублей, безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных — 43,3 млн рублей. Кроме того, на увеличение стоимости материальных запасов перечислено 10,8 млн рублей.

Также финансированием предусмотрены такие статьи расходов, как увеличение стоимости основных средств — 7,6 млн рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения — 436,5 млн рублей, выплата пособий по социальной помощи населению — 213,5 млн рублей.

Фото: Денис Кочкин