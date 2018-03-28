Ещё
В бюджет Ульяновской области поступило около 1,3 миллиарда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В бюджет Ульяновской области поступило около 1,3 миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
1,1 млрд рублей из данных средств были направлены в областные учреждения, 183,9 млн рублей — на оказанию финансовой помощи бюджетам муниципальных образований.
Министр финансов региона Екатерина Буцкая рассказала, что из средств, выделенным организациям региона, на выплату зарплат направят 119,3 млн рублей, оплату работ по содержанию имущества — 27,5 млн рублей, оплату прочих работ и услуг — 25,4 млн рублей, безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям — 174,3 млн рублей, безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных — 43,3 млн рублей. Кроме того, на увеличение стоимости материальных запасов перечислено 10,8 млн рублей.
Также финансированием предусмотрены такие статьи расходов, как увеличение стоимости основных средств — 7,6 млн рублей, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения — 436,5 млн рублей, выплата пособий по социальной помощи населению — 213,5 млн рублей.
Фото: Денис Кочкин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СК предъявил обвинения всем задержанным по делу о пожаре в Кемерове ФСБ раскрыла подробности предотвращенного в Тюмени теракта В Кемерове арестовали охранника «Зимней вишни»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге загорелся многоэтажный дом73
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома35
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово270
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр97
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово148
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение