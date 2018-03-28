Суд оставил в силе наказание националисту Поткину в виде 3,5 лет колонии

"Приговор Мещанского суда Москвы изменить. Путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначить Поткину наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима , с лишением права участвовать в деятельности общественных организаций на шесть лет и ограничением свободы на два года", — решила апелляция.

При этом инстанция исключила из приговора два эпизода экстремизма, однако на окончательный срок это не повлияло.

Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет.

После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.

Поткина задержали в октябре 2014 года в Москве по делу о хищении пяти миллиардов долларов у вкладчиков БТА-банка и создании экстремистского сообщества с целью «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике».

По данным обвинения, создать экстремистское сообщество в Казахстане Поткину предложил бывший председатель совета директоров БТА-банка и экс-министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов . Следствие считает, что Поткин согласился, а для деятельности сообщества использовал похищенные в БТА-банке средства.

Руководя сообществом, по информации обвинения, Поткин в интернете инициировал референдум по национальным вопросам, «преследовавший возбуждение вражды на национальной почве», а также создал проект «Злой казах».