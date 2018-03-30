Следствие просит суд повторно арестовать националиста Поткина

Миронов отметил, что вменяемая его клиенту ч. 4 ст. 174 УК РФ относится к «не стражным» статьям УК», по ней реальный арест не применяется. «Он может быть избран только при определенных условиях, например, если фигурант ранее нарушил избранную меру пресечения», — сказал адвокат. По его словам, защита будет просить оставить Поткина на свободе, отпустив под подписку или поместив под домашний арест.

Бывший лидер запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции ( ДПНИ ) и объединения «Русские» (также признано экстремистским и запрещено решением суда) Александр Поткин был задержан 15 октября 2016 года. Первоначально он находился под домашним арестом, но вскоре его перевели в СИЗО

24 августа 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил националиста к 7,5 года колонии за «легализацию (отмывание) похищенного» (ч. 4 ст. 174 УК РФ), «организацию экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ), «разжигание межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ), а также за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Финансовая часть обвинения касалась «отмывания» 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахского банка «БТА», на которые впоследствии были куплены 2,5 тысячи гектаров земли в Домодедовском районе Подмосковья Мосгорсуд изменил приговор, снизив Поткину срок до 3,5 года колонии. При этом дело по ст. 174 УК РФ было выделено в отдельное производство и возвращено на доследование. Его ведет СУ СКР по ЦАО столицы.

В среду, 28 марта, апелляционная инстанция Мосгорсуда исключила из обвинения Поткина два пункта обвинения в «разжигании межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ). При этом срок Белова остался прежним.