Следствие просит суд повторно арестовать националиста Поткина 

Следствие ходатайствует о повторном аресте Александра Белова (Поткина) в рамках дела о легализации (отмывании) похищенного» (ч. 4 ст. 174 УК РФ). «Ходатайство Следственного управления СКР по ЦАО Москвы в пятницу, 30 марта, в 15:00 рассмотрит Хамовнический суд Москвы», — сообщил Business FM адвокат Иван Миронов. Он напомнил, что ранее его подзащитный был осужден по так называемым экстремистским статьям на 3,5 года колонии, которые он уже отсидел. «Белов должен был выйти на свободу 16 апреля», — сказал защитник.
Миронов отметил, что вменяемая его клиенту ч. 4 ст. 174 УК РФ относится к «не стражным» статьям УК», по ней реальный арест не применяется. «Он может быть избран только при определенных условиях, например, если фигурант ранее нарушил избранную меру пресечения», — сказал адвокат. По его словам, защита будет просить оставить Поткина на свободе, отпустив под подписку или поместив под домашний арест.
Бывший лидер запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и объединения «Русские» (также признано экстремистским и запрещено решением суда) Александр Поткин был задержан 15 октября 2016 года. Первоначально он находился под домашним арестом, но вскоре его перевели в СИЗО.
24 августа 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил националиста к 7,5 года колонии за «легализацию (отмывание) похищенного» (ч. 4 ст. 174 УК РФ), «организацию экстремистского сообщества» (ст. 282.1 УК РФ), «разжигание межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ), а также за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). Финансовая часть обвинения касалась «отмывания» 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахского банка «БТА», на которые впоследствии были куплены 2,5 тысячи гектаров земли в Домодедовском районе Подмосковья. Мосгорсуд изменил приговор, снизив Поткину срок до 3,5 года колонии. При этом дело по ст. 174 УК РФ было выделено в отдельное производство и возвращено на доследование. Его ведет СУ СКР по ЦАО столицы.
В среду, 28 марта, апелляционная инстанция Мосгорсуда исключила из обвинения Поткина два пункта обвинения в «разжигании межнациональный розни» (ст. 282 УК РФ). При этом срок Белова остался прежним.