Ещё
Следствие попросило продлить арест националисту Поткину до 30 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

Следствие попросило продлить арест националисту Поткину до 30 мая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следствие просит арестовать до конца мая по делу о легализации имущества националиста Александра Белова (Поткина), который должен выйти на свободу 14 апреля — по истечении срока за экстремизм, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.
Изначально Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА-банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 годам колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 лет, который истекает 14 апреля.
После этого президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение.
"Следствие просит арестовать моего подзащитного до 30 мая (по делу о легализации имущества)", — сказал он.
Также в прокуратуру было возвращены дело по обвинению в легализации похищенных средств. Националисту инкриминируют попытку легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба в 300 миллионов рублей, а не 4,9 миллиарда, как было ранее.
РИА Новости: последние новости
Суд в Вене отказал в отмене высылки криминального авторитета Гагиева в РФ Суд повторно отказал в аресте квартиры экс-директора "Уральских пельменей" Нижегородский суд заочно арестовал двух депутатов, объявленных в розыск
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ270
По США ударят газом109
Названы гонорары Пугачевой и Галкина130
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине24
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение