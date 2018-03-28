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Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в организации проституции
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Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в организации проституции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с УУР МВД России по Республике Марий Эл задержали мужчину, предположительно являющегося организатором группы, участники которой подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией.
Ранее на территории Республики Марий Эл полицейскими были задержаны девять участников организованной группы, которые через сеть Интернет предлагали молодым девушкам высокооплачиваемую работу и обманным путем вовлекали потерпевших в занятие проституцией. По данному факту СЧ СУ МВД России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 240 и по части 2 статьи 241 УК РФ. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции задержан предполагаемый организатор группы. Им оказался 48-летний житель города Йошкар-Олы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
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