Ещё
Полицейские Западного Дегунина задержали троих подозреваемых за кражу мобильного телефона у таксиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полицейские Западного Дегунина задержали троих подозреваемых за кражу мобильного телефона у таксиста 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В Западном Дегунине трое мужчин ограбили таксиста. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В полицию обратился водитель одной из таксомоторных компаний.
— По словам заявителя, он подвозил троих пассажиров до места назначения на улице Ивана Сусанина. По прибытии между ними возник конфликт по поводу оплаты проезда, после чего мужчины, применив физическую силу, похитили у него мобильный телефон и скрылись, — уточнил источник.
Материальный ущерб составил более 32 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Ивана Сусанина сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 19-ти до 24 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. (то)
Управа района Западное Дегунино города Москвы: последние новости
В Западном Дегунине задержали мужчину с наркотиками Нарушителя миграционного законодательства задержали в Западном Дегунине В школе №2100 на Дегунинской учащиеся поговорили о роли фольклора в духовно-нравственном воспитании человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке92
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово298
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение