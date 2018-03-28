Полицейские Западного Дегунина задержали троих подозреваемых за кражу мобильного телефона у таксиста

В Западном Дегунине трое мужчин ограбили таксиста. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В полицию обратился водитель одной из таксомоторных компаний.

— По словам заявителя, он подвозил троих пассажиров до места назначения на улице Ивана Сусанина. По прибытии между ними возник конфликт по поводу оплаты проезда, после чего мужчины, применив физическую силу, похитили у него мобильный телефон и скрылись, — уточнил источник.

Материальный ущерб составил более 32 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Ивана Сусанина сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 19-ти до 24 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. (то)