Экс-начальника Краснодарского авиационного училища освободили от уголовной ответственности

Краснодар . 28 марта — Новая Кубань. В отношении бывшего начальника Краснодарского авиационного училища Виктора Павловича Ляхова 9 сентября 2017 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» — прим. «НК»). В ноябре этого же года материалы дела были переданы в Краснодарский военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу. 28 февраля 2018 года уголовное дело было прекращено, подозреваемому назначили меры уголовно-правового характера — штраф в размере 35 тысяч рублей.

По версии следствия, в неуказанный период времени Виктор Ляхов дал указание своим подчиненным забрать у преподавателей и гражданского персонала училища премиальные выплаты, начисленные им по итогам года. В качестве пострадавших значились 23 человека, сумма нанесенного им ущерба в материалах дела не раскрывается. Согласно обвинительному заключению, Виктор Ляхов «нарушил охраняемые законом интересы общества и государства».

Экс-начальник Краснодарского авиационного училища не отрицал, что он отобрал у своих сотрудников премии, однако, по его словам, полученная таким путем сумма была потрачена на нужны училища. В ходе судебных заседаний этот факт подтвердили свидетели, также были предоставлены соответствующие кассовые чеки. [news id=15254]

Виктор Ляхов возместил всем пострадавшим материальный ущерб. В связи с этими обстоятельствами его адвокаты подали ходатайство о переквалификации действий, прекращении производства по уголовному делу с назначением меры уголовно-правового характера — судебного штрафа. Пострадавшие против такого исхода не возражали.

28 февраля 2018 года судья В. Д. Слободянюк вынес следующий вердикт:

— Уголовное дело в отношении Ляхова Виктора Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, с освобождением его от уголовной ответственности и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 35000 (тридцати пяти тысяч) рублей.

Когда именно Виктор Ляхов был уволен из Краснодарского авиационного училище, неизвестно — в военном вузе не комментируют данный факт. В настоящее время училище возглавляет генерал-майор Олег Владимирович Маковецкий.

Напомним, в прошлом году в Краснодарском авиационном училище им. Серова открылся первый в истории современной российской военной авиации курс девушек.

Кроме того, летом 2017 года училище упоминалось в скандале с «краснодарскими каннибалами». Фигуранты громкого уголовного дела проживали в общежитии вуза, не являясь при этом его сотрудниками или учащимися. В первое время увольнение Ляхова связывали как раз с этим громким расследованием.