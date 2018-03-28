Ещё
Экс-министр социальных отношений Челябинской области за растрату получил шесть лет условно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-министр социальных отношений Челябинской области за растрату получил шесть лет условно 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ
ЧЕЛЯБИНСК, 28 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Тракторозаводский районный суд Челябинска в среду признал бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева виновным в растрате более 36 млн рублей бюджетных денег, на которые государство планировало купить техсредства реабилитации для инвалидов. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно, сообщила ТАСС консультант суда Ирина Савинкова.
Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и.о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014 года. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Ирине Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. Таким образом, он растратил более 36 млн бюджетных денег.
"Судом Бехтерев признан виновным по ч. 4 ст. 160 ("Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") УК РФ. Кем признана виновной по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате"). Бехтереву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком на 5 лет и со штрафом 900 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.
По словам Савинковой, Кем назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и со штрафом 800 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
Мосгорсуд признал законным арест 1 млн руб. экс-супруги Джигарханяна СК просит суд арестовать техдиректора компании-собственника ТЦ в Кемерове Из здания морского вокзала в Петербурге эвакуировали людей из-за бесхозного пакета
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке87
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово293
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение