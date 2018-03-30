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В Ярославле возбудили дело после падения на ребенка льда с крыши
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В Ярославле возбудили дело после падения на ребенка льда с крыши 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после травмирования 8-летней девочки из-за падения льда с крыши жилого дома в Ярославле, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в больницу в тяжелом состоянии была доставлена восьмилетняя девочка с травмами, полученными в результате схода льда с крыши одного из домов по улице Спартаковской города Ярославля. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.
"По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, расследование уголовного дела продолжается.
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