В Ярославле возбудили дело после падения на ребенка льда с крыши

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Возбуждено уголовное дело после травмирования 8-летней девочки из-за падения льда с крыши жилого дома в Ярославле , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в больницу в тяжелом состоянии была доставлена восьмилетняя девочка с травмами, полученными в результате схода льда с крыши одного из домов по улице Спартаковской города Ярославля. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

"По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, расследование уголовного дела продолжается.