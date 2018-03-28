Полицейский в Саратове оказался сутенером и насильником

В настоящий момент преступник уволен из правоохранительных органов

Призванный по долгу своей службы защищать граждан от незаконных действий и преступлений, работавший в полиции житель Саратова делал все в точности наоборот.

Мужчина вел двойную жизнь: официально он трудился в полиции, а в «свободное от работы время» организовал притон. Злоумышленник, который нашел себе 23-летнего подельника, вовлекал в занятия проституцией молодых девушек от 17 лет. Кроме того, он сам лично принимал участие в изнасиловании одной из потерпевших.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР , еще в 2017 году сотрудник полиции и его приятель решили организовать эскорт-службу из числа 4-х девушек в возрасте от 17 лет до 21 года. Сутенер в погонах и его товарищ подыскивали «клиентов», к которым доставляли девиц. Получая за оказанные путанами деньги, делили средства между собой.

Но этого преступникам, видимо, не хватило. В погоне за острыми ощущениями мужчины в апреле 2017 года изнасиловали девушку. Против преступников собрана солидная доказательная база. В вину им вменяется целый «набор» тяжких уголовных статей. Меру наказания сутенерам-насильникам определит суд, куда уже переданы материалы дела.