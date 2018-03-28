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Полицейский в Саратове оказался сутенером и насильником
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полицейский в Саратове оказался сутенером и насильником 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В настоящий момент преступник уволен из правоохранительных органов.
Призванный по долгу своей службы защищать граждан от незаконных действий и преступлений, работавший в полиции житель Саратова делал все в точности наоборот.
Мужчина вел двойную жизнь: официально он трудился в полиции, а в «свободное от работы время» организовал притон. Злоумышленник, который нашел себе 23-летнего подельника, вовлекал в занятия проституцией молодых девушек от 17 лет. Кроме того, он сам лично принимал участие в изнасиловании одной из потерпевших.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального СУ СКР, еще в 2017 году сотрудник полиции и его приятель решили организовать эскорт-службу из числа 4-х девушек в возрасте от 17 лет до 21 года. Сутенер в погонах и его товарищ подыскивали «клиентов», к которым доставляли девиц. Получая за оказанные путанами деньги, делили средства между собой.
Но этого преступникам, видимо, не хватило. В погоне за острыми ощущениями мужчины в апреле 2017 года изнасиловали девушку. Против преступников собрана солидная доказательная база. В вину им вменяется целый «набор» тяжких уголовных статей. Меру наказания сутенерам-насильникам определит суд, куда уже переданы материалы дела.
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