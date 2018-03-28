Убийство раскрыть легче, чем мошенничество?

На заседании городского совета главный полицейский города Владимира Сергей Камышев отчитался о результатах работы УВД по итогам 2017 года. Полковник привел вроде бы неплохую статистику об общем снижении криминогенной ситуации в областном центре.

Судите сами: общее количество преступлений в 2017 году уменьшилось на 5%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось с 1119 до 994. За год было возбуждено 4 тысячи уголовных дел, задержано более 2 тысяч преступников. В 2 раза уменьшилось количество жалоб от населения на работу полиции.

— У нас раскрыты все убийства, все изнасилования, — сообщил депутатам Сергей Камышев. — Почти в 4 раза снизилось количество разбойных нападений: было 27, а стало всего 7. Удалось не допустить значительного роста грабежей — их зафиксировано 199 по итогам 2017 года.

Казалось бы, город становится безопасней год от года, однако не все так гладко. По-прежнему, по городу Владимиру очень низким остается уровень раскрываемости самых популярных преступлений — различных видов мошенничества. Из 529 преступлений этого рода раскрыто всего 62, то есть 11,7%. Другими словами — на одно раскрытое преступление приходится 8-9 нераскрытых. Общий ущерб от действий мошенников превысил 20 млн рублей!

Правоохранительные органы делают особый упор на профилактику мошенничеств. Граждан предупреждают об основных схемах незаконного обмана через популярные мессенджеры, SMS-сообщениями. Участковые обходят престарелых граждан и звонят им по телефону, объясняя методы мошенников. Но престарелые люди все равно попадаются на чью-то удочку!

— Мы месяц назад выезжали в Самарскую область , где задержали группу мошенников, которые именно на территории нашего областного центра обманули более 15 потерпевших граждан, им переводили деньги, от 10 до 200 тысяч, — сообщил депутатам Сергей Камышев. — Очень много мошенничеств происходит на сайте «Авито». С населением работают участковые, работают КТОСы, работает администрация, на каждом подъезде объявление висит, но проблемы все равно остаются. В феврале наши сотрудники пришли к престарелой бабушке, на пальцах ей рассказали: вот так, мол, мошенники действуют. Прошел месяц, позавчера к бабушке заявились мошенники, а вчера она подала заявление. Причем, обманули бабушку так, как мы ее предупреждали: мы из соцстрахования, меняем деньги. Вот и поменяли.

Добавим, что со случаем мошенничества недавно столкнулась сама мэр города Ольга Деева ! Точнее не она, а ее мама.

— Очень многие мошенники используют такой метод как нейролингвистическое программирование, — пожаловалась главному полицейскому глава города. — Я сама была в такой ситуации. Мама сидела перед подъездом, а к ней подошла женщина. Стоило ей только посмотреть в глаза — она ее впустила и в квартиру, и разговаривала, и воды налила, а в это время кто-то прошел по квартире, сообщник, наверное, пролетел и в нужные места запустил руки.

Главный полицейский города предположил, что преступление могли совершить цыгане-гастролеры.