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Главу районного управления ЖКХ обвиняют в получении взятки в Ростове
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Главу районного управления ЖКХ обвиняют в получении взятки в Ростове 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Директору управления ЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону предъявлено обвинение в получении взятки.
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, чиновнику инкриминируется п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя 500 тысяч рублей за содействие в выигрыше конкурса на выполнение капремонта в многоквартирном доме, заключении соответствующего договора в короткие сроки, а также за подписание в дальнейшем акта выполненных работ.
После получения взятки чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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