Ещё
Адвокат Олега Сорокина: «Он считал эксперимент законным»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Адвокат Олега Сорокина: «Он считал эксперимент законным» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Юрист подтвердил, что Олегу Сорокину предъявлено обвинение в соучастии с сотрудниками правоохранительных органов в похищении человека. Однако он не согласен с оценкой действий своего подопечного. Нагорный уверен, что участие в официально согласованном оперативном мероприятии не может считаться преступлением.
— Основываясь на указанных принципах, рассчитывая на добросовестность действий правоохранительных органов, Сорокин О. В. не имел ни оснований, ни правовой возможности считать проводимый государством в лице должностных лиц его уполномоченных органов оперативный эксперимент, направленный на выявление покушавшихся на него лиц, незаконным и недобросовестным, — заявил адвокат.
Более того, он уверен, что юридическая оценка действий Олега Сорокина, данная следствием, даст повод другим гражданам впредь не выполнять законные указания сотрудников правоохранительных органов.
Уголовные дела о похищении человека в отношении Сорокина и двух оперативников объединили в одно. История 14-летней давности касается Александра Новоселова. На тот момент он работал охранником у вице-спикера областного Законодательного собрания Михаила Дикина, с которым у Сорокина были разногласия из-за бывшего оборонного завода «Старт» (сейчас на этом месте ТЦ «Этажи» и ТЦ «Белинского-61»).
Как утверждает Новоселов, его похитили, отвезли в лес и заставили признаться в покушении на Сорокина. При этом в процессе участвовал сам «расстрелянный» бизнесмен, его голос опознал впоследствии на записи эксперт ФСБ.
Новоселов сразу обратился в прокуратуру, но в возбуждении дела ему было отказано. Сцену в лесу назвали «следственным экспериментом», а гражданского участника — «сотрудником, загримированным под внешность Сорокина О. В.».
В 2013 году Европейский суд по правам человека подтвердил, что пытки имели место, и присудил Александру Новоселову компенсацию от государства в размере 27,5 тысячи евро. Позднее Верховный суд реанимировал дело, связанное с расследованием покушения на Олега Сорокина.
С 19 декабря Олег Сорокин находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня он написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата Законодательного собрания.
nn.ru: последние новости
Олегу Сорокину предъявили еще одно обвинение Житель Нижегородской области сел на 13 лет за продажу «деталей к машине» Банду угонщиков поймали в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке92
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома37
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово298
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение