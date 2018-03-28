Адвокат Олега Сорокина: «Он считал эксперимент законным»

Юрист подтвердил, что Олегу Сорокину предъявлено обвинение в соучастии с сотрудниками правоохранительных органов в похищении человека. Однако он не согласен с оценкой действий своего подопечного. Нагорный уверен, что участие в официально согласованном оперативном мероприятии не может считаться преступлением.

— Основываясь на указанных принципах, рассчитывая на добросовестность действий правоохранительных органов, Сорокин О. В. не имел ни оснований, ни правовой возможности считать проводимый государством в лице должностных лиц его уполномоченных органов оперативный эксперимент, направленный на выявление покушавшихся на него лиц, незаконным и недобросовестным, — заявил адвокат.

Более того, он уверен, что юридическая оценка действий Олега Сорокина, данная следствием, даст повод другим гражданам впредь не выполнять законные указания сотрудников правоохранительных органов.

Уголовные дела о похищении человека в отношении Сорокина и двух оперативников объединили в одно. История 14-летней давности касается Александра Новоселова . На тот момент он работал охранником у вице-спикера областного Законодательного собрания Михаила Дикина, с которым у Сорокина были разногласия из-за бывшего оборонного завода «Старт» (сейчас на этом месте ТЦ «Этажи» и ТЦ «Белинского-61»).

Как утверждает Новоселов, его похитили, отвезли в лес и заставили признаться в покушении на Сорокина. При этом в процессе участвовал сам «расстрелянный» бизнесмен, его голос опознал впоследствии на записи эксперт ФСБ

Новоселов сразу обратился в прокуратуру , но в возбуждении дела ему было отказано. Сцену в лесу назвали «следственным экспериментом», а гражданского участника — «сотрудником, загримированным под внешность Сорокина О. В.».

В 2013 году Европейский суд по правам человека подтвердил, что пытки имели место, и присудил Александру Новоселову компенсацию от государства в размере 27,5 тысячи евро. Позднее Верховный суд реанимировал дело, связанное с расследованием покушения на Олега Сорокина.