Сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества

Ранее сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, ГУ МВД России по Московской области были задержаны подозреваемые в совершении мошеннических действий с недвижимостью на территории Московского региона.

"Схема преступной деятельности состояла в следующем. Злоумышленники, используя подложные документы на подставных лиц, оформляли похищенное путем обмана недвижимое имущество — квартиры, земельные участки, нежилые здания, принадлежащие физическим лицам, администрациям районов Московской области, а также подлежащие передаче в собственность Российской Федерации. После чего недвижимость реализовалась", — рассказала Ирина Волк.

Причиненный материальный ущерб составил около 25 миллионов рублей.

По версии следствия, задержанные причастны к тринадцати эпизодам противоправной деятельности, по фактам которых в разное время возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, соединенные в одно производство.

В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.