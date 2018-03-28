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Сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества
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Сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области в отношении организатора и пятнадцати участников преступного сообщества возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, ГУ МВД России по Московской области были задержаны подозреваемые в совершении мошеннических действий с недвижимостью на территории Московского региона.
"Схема преступной деятельности состояла в следующем. Злоумышленники, используя подложные документы на подставных лиц, оформляли похищенное путем обмана недвижимое имущество — квартиры, земельные участки, нежилые здания, принадлежащие физическим лицам, администрациям районов Московской области, а также подлежащие передаче в собственность Российской Федерации. После чего недвижимость реализовалась", — рассказала Ирина Волк.
Причиненный материальный ущерб составил около 25 миллионов рублей.
По версии следствия, задержанные причастны к тринадцати эпизодам противоправной деятельности, по фактам которых в разное время возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, соединенные в одно производство.
В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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