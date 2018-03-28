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Экс-сотрудника нижегородской колонии посадили за наркотики
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-сотрудника нижегородской колонии посадили за наркотики 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Бывший сотрудник колонии, расположенной в Тоншаевском районе Нижегородской области вернется в исправительное учреждение, но уже не как работник, а как заключенный. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и мелкое взяточничество. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.
Напомним, младший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-12 ГУФСИН России в октябре прошлого года из корыстных побуждений пошел на должностное преступление. Получив взятку в сумме 3000 рублей, он пронес на территорию колонии наркотик для одного из осужденных. Общая масса запрещенного вещества составила 8,5 грамма. В тот же день оперативные сотрудники ГУФСИН по региону пресекли его противоправные действия.
Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. С работы его уволили.
Напомним, работника починковского автосервиса осудили за сбыт наркотиков под видом «деталей к машине».
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