Экс-сотрудника нижегородской колонии посадили за наркотики

Бывший сотрудник колонии, расположенной в Тоншаевском районе Нижегородской области вернется в исправительное учреждение, но уже не как работник, а как заключенный. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и мелкое взяточничество. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Напомним, младший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-12 ГУФСИН России в октябре прошлого года из корыстных побуждений пошел на должностное преступление. Получив взятку в сумме 3000 рублей, он пронес на территорию колонии наркотик для одного из осужденных. Общая масса запрещенного вещества составила 8,5 грамма. В тот же день оперативные сотрудники ГУФСИН по региону пресекли его противоправные действия.

Свою вину злоумышленник признал в полном объеме. С работы его уволили.

Напомним, работника починковского автосервиса осудили за сбыт наркотиков под видом «деталей к машине».