Житель Беслана обворовал друга, собиравшего деньги на памятник сыну

Крупную кражу совершил житель Северной Осетии , воспользовавшись горем лучшего друга. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в МВД по республике.

В полицию Владикавказа обратился 43-летний местный житель с заявлением о краже крупной суммы денег.

Правоохранители вскоре выяснили, что деньги украл лучший друг заявителя, похитив сим-карту, прикрепленную к киви-кошельку.

30-летний житель Беслана накануне кражи узнал у потерпевшего, что тот занял 200 тысяч рублей для установки памятника, погибшему в ДТП сыну и хранит их на своем виртуальном счете. После этого злоумышленник похитил сим-карту друга и с ее помощью перевел себе на счет почти всю сумму.

Против преступника возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».