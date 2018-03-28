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Житель Беслана обворовал друга, собиравшего деньги на памятник сыну
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Беслана обворовал друга, собиравшего деньги на памятник сыну 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Крупную кражу совершил житель Северной Осетии, воспользовавшись горем лучшего друга. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в МВД по республике.
В полицию Владикавказа обратился 43-летний местный житель с заявлением о краже крупной суммы денег.
Правоохранители вскоре выяснили, что деньги украл лучший друг заявителя, похитив сим-карту, прикрепленную к киви-кошельку.
30-летний житель Беслана накануне кражи узнал у потерпевшего, что тот занял 200 тысяч рублей для установки памятника, погибшему в ДТП сыну и хранит их на своем виртуальном счете. После этого злоумышленник похитил сим-карту друга и с ее помощью перевел себе на счет почти всю сумму.
Против преступника возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».
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