Здание автоцентра горит в Петербурге 

В Санкт‐Петербурге вспыхнул пожар в автоцентр Hyundai. Площадь возгорания 50 квадратных метров. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МЧС по региону.
В МЧС рассказали, что сообщение пожаре поступило в 15:20. Более подробной информации, а также данных о пострадавших, пока нет.
Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана, который изнасиловал и ограбил женщину в Санкт‐Петербурге. Мужчина арестовали сотрудники полиции. В отношении задержанного, который находился в федеральном розыске, возбуждено уголовное дело.