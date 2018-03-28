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Здание автоцентра горит в Петербурге
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Здание автоцентра горит в Петербурге 

360tv.ru 47 минут назад
В Санкт‐Петербурге вспыхнул пожар в автоцентр Hyundai. Площадь возгорания 50 квадратных метров. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МЧС по региону.
В МЧС рассказали, что сообщение пожаре поступило в 15:20. Более подробной информации, а также данных о пострадавших, пока нет.
Сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана, который изнасиловал и ограбил женщину в Санкт‐Петербурге. Мужчина арестовали сотрудники полиции. В отношении задержанного, который находился в федеральном розыске, возбуждено уголовное дело.
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