Полицейскими Тверской области завершено расследование серии краж техники для активного отдыха

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовных дел, возбужденныхпо части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ в отношении троих жителей Торжокского района, подозреваемых в совершении серии краж.

Следствием установлено, что злоумышленники взламывали гаражи, хозяйственные пристройки и загородные дома, откуда похищали снегоходы и снегоболотоходы, а также бензогенераторы, газонокосилки, аудио— и видеотехнику. Похищенное имущество фигуранты грузили в подготовленный заранее микроавтобус и перевозили в место хранения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским были выявлены все эпизоды краж, совершенных данными лицами в Калининском, Бологовском, Осташковском и Торжокском районах Тверской области, а также в городе Холм Новгородской области