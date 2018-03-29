Ещё
Полицейскими Тверской области завершено расследование серии краж техники для активного отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейскими Тверской области завершено расследование серии краж техники для активного отдыха 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Тверская неделя
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовных дел, возбужденныхпо части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ в отношении троих жителей Торжокского района, подозреваемых в совершении серии краж.
Следствием установлено, что злоумышленники взламывали гаражи, хозяйственные пристройки и загородные дома, откуда похищали снегоходы и снегоболотоходы, а также бензогенераторы, газонокосилки, аудио— и видеотехнику. Похищенное имущество фигуранты грузили в подготовленный заранее микроавтобус и перевозили в место хранения.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским были выявлены все эпизоды краж, совершенных данными лицами в Калининском, Бологовском, Осташковском и Торжокском районах Тверской области, а также в городе Холм Новгородской области.
Приговором Калининского районного суда Тверской области мужчины признаны виновными в совершении 4 преступлений. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Представители МВД России обсудили с коллегами из Полиции Республики Армения приоритетные направления сотрудничества Ставропольские полицейские установили подозреваемого в краже строительных материалов В Находке Приморского края вынесен приговор обвиняемому в совершении серии квартирных краж
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера238
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово48
Юлия Скрипаль пошла на поправку78
Китай готовит для США ответный удар79
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну306
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение