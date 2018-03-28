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В Орле грабитель жестоко избил пенсионера у питейной
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Орле грабитель жестоко избил пенсионера у питейной 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Накануне, 27 марта, в Орле на улице Комсомольской было совершено нападение на 61-летнего местного жителя. Грабитель, вымогая ценности, избил пенсионера.
Орловец отдал ключи, паспорт и банковскую карту. Злоумышленник, требуя назвать пин-код, продолжал расправу. Свидетелями происходящего стали работники кафе «Ершик». Они с помощью тревожной кнопки вызвали росгвардейцев.
Грабителю не удалось скрыться, хотя он пытался бежать от правоохранителей. Пенсионеру вернули вещи, включая банковскую карту, которую злоумышленник выбросил в снег.
Задержанный оказался 29-летним орловцем, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Его передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Орловской области.
Сообщение В Орле грабитель жестоко избил пенсионера у питейной появились сначала на РИА 57.
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