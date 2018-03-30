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СКР: торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове построили самовольно
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СКР: торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове построили самовольно 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Следственный комитет России (СКР) выяснил, что торговый комплекс «Зимняя вишня» в Кемерове был возведен самовольно без разрешения на строительство. Об этом сообщается на сайте СКР.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) на главу Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
По версии следствия, чиновница не приняла каких-либо мер по пресечению эксплуатации ТРК, что в итоге привело к гибели людей. Следователи также намерены выяснить, есть ли в этом деле коррупционная составляющая.
Сегодня подозреваемой планируют предъявить обвинение.
Напомним, пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В итоге погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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