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Следователи из Москвы будут работать в Кемерове до полного завершения расследования
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Следователи из Москвы будут работать в Кемерове до полного завершения расследования 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Криминалисты из центрального аппарата СК России будут продолжать работу в Кемерове до полного завершения расследования причин пожара, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
«На месте работает около ста следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. Возглавляет данную группу опытнейший следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении.
В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области, расположенное на улице Николая Островского, 13а. Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток.
Руководство следственного управления и следственной группы центрального аппарата в среду также встретилось с родственниками погибших и пострадавшими.
«В ближайшую субботу председатель СК России Александр Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших и пострадавшими. Выходной день выбран для встречи специально, чтобы все желающие могли обратиться к ему лично. Также он заслушает доклады своих подчиненных о ходе расследования уголовного дела», — отмечается в материале.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по жертвам пожара в Кемерове.
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