Следователи из Москвы будут работать в Кемерове до полного завершения расследования

Криминалисты из центрального аппарата СК России будут продолжать работу в Кемерове до полного завершения расследования причин пожара, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«На месте работает около ста следователей и криминалистов центрального аппарата СК России. Возглавляет данную группу опытнейший следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме, устанавливаются все обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении.

В связи с началом учебного процесса следственная группа перебазировалась из школы №7 в следственное управление СК России по Кемеровской области , расположенное на улице Николая Островского, 13а. Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток.

Руководство следственного управления и следственной группы центрального аппарата в среду также встретилось с родственниками погибших и пострадавшими.

«В ближайшую субботу председатель СК России Александр Бастрыкин намерен встретиться с родственниками погибших и пострадавшими. Выходной день выбран для встречи специально, чтобы все желающие могли обратиться к ему лично. Также он заслушает доклады своих подчиненных о ходе расследования уголовного дела», — отмечается в материале.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.