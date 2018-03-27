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Расследовать дело о пожаре в ТЦ Кемерово будет спецгруппа из 100 следователей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Расследовать дело о пожаре в ТЦ Кемерово будет спецгруппа из 100 следователей 

Свободная пресса 27 марта 2018
Фото: Свободная пресса
Председатель СК России Александр Бастрыкин передал уголовные дела о пожаре в Кемерово в производство старшего следователя по особо важным делам. Напомним, возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Задержаны и допрошены четыре человека.
"В целях качественного и объективного расследования создана следственная группа из более 100 следователей и криминалистов СК России", — сообщила «РГ» официальный представитель СК России Светлана Петренко. — «Они будут детально разбираться в причинах этого преступления».
В настоящее время прорабатываются все возможные версии причин трагедии при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерово, где погибли 64 человека. Глава МЧС России Владимир Пучков отметил о том, что версия теракта не рассматривается.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центра «Зимняя вишня» по неизвестной причине отключил систему оповещения.
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