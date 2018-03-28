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Против распространителя фейков о жертвах в Кемерово возбудили дело
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Против распространителя фейков о жертвах в Кемерово возбудили дело 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Уголовное дело о хулиганстве возбудили против украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространил недостоверную информацию о жертвах пожара в Кемерово.
Об этом сообщает РИА «Новости».
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