В Орле сотрудники полиции раскрыли кражу сумки с крупной суммой денег

В ноябре 2017 года в ОП №3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу обратился мужчина. Он пояснил, что он приехал погостить к знакомым и отправился за покупками в один из торговых центров города. В магазине заявитель забыл свою сумку, в которой находилось 160 тысяч рублей, а также иностранная валюта: порядка 220 тысяч в пересчете на российские рубли. Мужчина пояснил полицейским, что вспомнил о сумке через несколько минут, однако когда вернулся, ее уже не было.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ, отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 3 СУ УМВД России по г. Орлу было возбуждено уголовное дело.

Установить личность предполагаемой подозреваемой полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что чужую сумку похитила жительница Заводского района города Орла 1992 года рождения. Женщина заметила и забрала ее.

В беседе с полицейскими гражданка рассказала, что якобы хотела передать найденное администрации торгового центра, однако затем передумала и выбросила сумку.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.