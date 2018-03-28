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В Орле сотрудники полиции раскрыли кражу сумки с крупной суммой денег
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В Орле сотрудники полиции раскрыли кражу сумки с крупной суммой денег 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В ноябре 2017 года в ОП №3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу обратился мужчина. Он пояснил, что он приехал погостить к знакомым и отправился за покупками в один из торговых центров города. В магазине заявитель забыл свою сумку, в которой находилось 160 тысяч рублей, а также иностранная валюта: порядка 220 тысяч в пересчете на российские рубли. Мужчина пояснил полицейским, что вспомнил о сумке через несколько минут, однако когда вернулся, ее уже не было.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.158 УК РФ, отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 3 СУ УМВД России по г. Орлу было возбуждено уголовное дело.
Установить личность предполагаемой подозреваемой полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что чужую сумку похитила жительница Заводского района города Орла 1992 года рождения. Женщина заметила и забрала ее.
В беседе с полицейскими гражданка рассказала, что якобы хотела передать найденное администрации торгового центра, однако затем передумала и выбросила сумку.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.
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